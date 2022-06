Assemblée générale de Vivalia : le projet d'hôpital à Houdemont se poursuit

Le CHR centre-sud permettra une réorganisation et une modernisation de l’offre de soins de santé en province de Luxembourg

L’assemblée générale de Vivalia s’est déroulée, mardi soir avec, à l’ordre du jour, la présentation du rapport de gestion 2021 aux associés communaux et provinciaux, ainsi que l’approbation des bilans et comptes de résultat consolidés 2021.

Les comptes définitifs 2021 de Vivalia se clôturent sur un bénéfice de 216.090 €. Le résultat courant poursuit sa baisse significative : -9.693.521 €, soit une diminution de plus de 7 millions d’euros par rapport à l’année 2019.

Il est toutefois compensé par un résultat exceptionnel important de près de 10 millions d’euros, relatif aux exercices antérieurs pour le secteur hospitalier, comprenant principalement le solde (50%) de la révision du financement (BMF) pour 2013 et 2014 et la régularisation de l’aide fédérale Covid pour l’année 2020.

"Ce résultat courant déficitaire reflète la situation financière particulièrement fragile des hôpitaux belges, renforcée par les conséquences des vagues successives de la pandémie de Covid-19, a souligné Anne-Laure Louis, directrice financière. Cela dit, ce même résultat courant est positif avant la cotisation de responsabilisation et le provisionnement de 6,5 millions effectué pour réorganiser la structure médicale et attirer des médecins et infirmières."

Plus de 5 millions d’€, financés sur fonds propres, ont été consacrés à la reconnaissance du personnel dans le cadre de la crise Covid début 2020 et début 2021, à travers la revalorisation des chèques-repas. Une enveloppe de 4 millions d’€ a, par ailleurs, été dégagée dans le cadre du Fonds Blouses Blanches pour le recrutement de personnel infirmier ou de personnel de support.

Les comptes de Vivalia ont, en 2021, à nouveau été affectés par la crise sanitaire. Les chiffres actualisés de l’impact de la pandémie pour le secteur hospitalier et le secteur PCPA ne sont actuellement pas disponibles en raison de la cyberattaque de la mi-mai. Yves-Henri Serckx, directeur informatique, a précisé que l’intercommunale va encore renforcer sa sécurité grâce à une nouvelle génération d’antivirus.

"Les perspectives 2022 s'avèrent être relativement pessimistes en raison notamment de l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie, ainsi que de l'impact supplémentaire qu'engendrera la cyberattaque, a indiqué Yves Planchard, président de Vivalia. En ce qui concerne Vivalia 2025, la rédaction des cahiers des charges pour l'ensemble des travaux du futur hôpital, constitue la prochaine étape du projet, destiné à répondre aux défis de demain en matière de réorganisation et modernisation de l'offre de soins de santé en province de Luxembourg. L'année 2022 est également une année importante pour la réflexion sur la localisation des futures polycliniques. Cette démarche est en cours, en partenariat avec Idelux et le SPF Santé Publique."

Le futur directeur général Pascal Mertens, présent à l’AG, entrera en fonction le 6 septembre. À cette date, son prédécesseur, actuellement directeur général FF, occupera à temps plein la fonction de conseiller stratégique.