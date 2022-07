Projet de fusion Bastogne-Bertogne : la proposition commune a été approuvée

Les conseils communaux de Bastogne et de Bertogne se sont réunis, ce jeudi soir, à la même heure, avec à l’ordre du jour deux points relatifs au projet de fusion des deux communes : la proposition commune de fusion ainsi que la prise d’acte des désignations d’un directeur général et d’un directeur financier coordinateur pour la commune et le CPAS.

A Bertogne, comme à Bastogne, la minorité a demandé le report de ces deux points en attendant de connaître le résultat de la consultation populaire qui devrait être organisée en septembre.

©N.L.

En effet, la deuxième pétition lancée par la minorité bertognarde, pour réclamer cette consultation, a déjà été signée par plus de 1000 citoyens, soit plus des 20 % requis.

Dans les deux communes, la majorité s’est opposée au report et les deux points ont été approuvés. A Bastogne, la minorité s’est abstenue. A Bertogne, l’opposition a voté contre et annoncé qu’elle introduirait un recours.