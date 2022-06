Un père de famille de la région de Virton a remporté plus de 84 000 euros grâce à un vieux ticket de Lotto retrouvé, par hasard, dans sa voiture.

Saint-Mard : il retrouve un ticket de Lotto dans sa voiture et gagne 84 000 euros

La vie d'un homme a changé, ce mercredi 29 juin. Un père de famille de la région, habitué de la librairie « Le jardin du Livre » à Saint-Mard (Virton) est venu faire valider son billet de Lotto. « Il m'a confié qu'il l'avait retrouvé, par hasard, dans sa voiture », explique Jimmy Thiery, le libraire. Et quand la machine rend enfin son verdict, c'est la stupéfaction. « On n'a pas eu connaissance du montant tout de suite, mais on savait que c'était une somme importante », ajoute Jimmy Thiery.

Un ticket oublié dans une voiture

Finalement, après quelques vérifications, le montant gagné s'élève à 84 915,20 €. Une bien belle somme récoltée grâce à un petit bout de papier « oublié » dans une voiture… « Cela fait trois ans que j'ai repris la librairie et c'est la première fois que l'on gagne une telle somme. On a déjà eu des 500 € ou des 1000 €, mais ce gain, c'est inédit », commente le libraire. Concernant l'identité de l'heureux gagnant, celle-ci reste, sans surprise, un mystère. L'homme n'a pas précisé au libraire quel(s) projet(s) il comptait concrétiser avec son gain. Mais on imagine bien qu'il saura très certainement comment l'utiliser à bon escient…