Une voiture sur le flanc à Neufchâteau : une personne incarcérée

Un accident de la circulation est survenu, jeudi peu après 19 h, chaussée de Bertrix à Neufchâteau. Une voiture, seule en cause, a fait une sortie de route. Le véhicule a terminé sa course sur le flanc. Une personne incarcérée a été prise en charge et conduite à l’hôpital. Les pompiers de Neufchâteau, Bertrix et Etalle sont intervenus.