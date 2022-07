Lou, l’amie de vos animaux, a crée à Amberloup sa petite entreprise

"M on bonheur au quotidien; depuis que je fais ça, je me sens pour la première fois à MA place". Lou Raths habite à Amberloup (Sainte-Ode) et vient de se lancer dans un projet singulier à l'aube de ses 36 ans, concrétiser son rêve d'enfance. "Depuis toute petite, j'ai un don avec les animaux, les sauvages comme les domestiques , explique-t-elle. J'aime partager cet amour pour eux et j'ai dès lors pris la décision de faire de ma passion un vrai travail: devenir indépendante au service de nos petites et grosses bébêtes. Je savais que le parcours serait plutôt long, parsemé d'embûches en tout genre, qu'il y aurait des moments de doutes, de démotivation mais dans ma tête résonnait toujours cette petite phrase "Mène la vie que tu veux et donne-toi les moyens"".

Depuis un mois, elle a donc lancé sa petite entreprise "La bande à Lou". "Je propose mes services de promenades pour les toutous (lorsque vous avez de longues journées par exemple), poursuit-elle. Je réalise des passages à domicile lorsque les clients sont en week-end prolongé ou en vacances et j'ai également décidé d'accueillir un lapinou et/ou rongeurs en pension à la maison. D'autres services peuvent être possibles sur demande. Par exemple, en allant en visite chez le client, je relève le courrier, j'arrose s'il le faut, je jette un coup d'œil dans la maison pour voir si tout se passe bien en l'absence des propriétaires."

Mais Lou Raths ne se cantonne pas aux chiens, des chats ou des lapins, mais peut également s’occuper de chèvres, de poules, de moutons.

"Je fais cela pour que les animaux puissent rester dans leur maison avec leurs habitudes, l'odeur de leur maitre, leur territoire donc, explique-elle encore. Et ne pas rester dans un chenil où ils ont droit de sortir une ou deux fois par jour. Je ne supporte pas de les voir dépérir quand ils sont en pension." Une démarche singulière donc pour permettre aux animaux dans leur quotidien en attendant le retour de leurs maitres.

Infos au 0470 73 73 70 ou lyly1986@hotmail.com