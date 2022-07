Manhay : les castors s’invitent au conseil communal

Au récent conseil communal de Manhay, dans le cadre de l’examen des programmes d’action 2023-2025 des contrats de rivière Ourthe et Amblève, les dégâts causés par des barrages de castors à une sapinière, propriété de Robert Wuidar, conseiller de la minorité, ont été évoqués.

Cette sapinière est complètement inondée depuis un an et aucune solution n’a encore été trouvée. Robert Wuidar a introduit l’an dernier un recours à la Région wallonne qui a suggéré au Manhaydois de placer des tuyaux en amont pour évacuer l’eau de la parcelle, mais ce drainage n’a pas été réalisé car trop complexe à mettre en œuvre.

"La commune introduit, en fonction de ce que l'on constate, une demande de dérogation à la Région wallonne qui accorde le droit de démonter ou non le barrage, a souligné l'échevin Claudy Huet. Le propriétaire ou parfois la commune, comme cela a été le cas à Freyneux, le démonte. Ensuite, on a un an pour faire le travail et le surveiller, car il faut savoir que si on le démoli aujourd'hui dans trois jours il est reconstruit."

Le mandataire a regretté de ne pas avoir été invité lorsque des agents du Département Nature et Forêt se sont rendus dans sa sapinière pour constater les dégâts.

Robert Wuidar a demandé au bourgmestre si la commune pourrait intervenir étant donné que le ruisseau est communal. " La commune peut s'associer à la réintroduction de la demande", a indiqué Geoffrey Huet.

L’échevin Claudy Huet a mis un terme au débat en disant qu’il demandera que Robert Wuidar soit présent lors de la prochaine enquête pour qu’il puisse donner son avis.