Habay : des actes de vandalisme sur le site de l’étang Remy !

Alba ASBL, est une association qui œuvre pour la libre baignade dans les eaux de l'Arlune. "C'est très difficile, après 8 longues années d'acharnement pour restaurer cet endroit magique, et ainsi pouvoir le rendre aux Habaysiens, et de voir que quelques personnes mal intentionnées n'ont aucun respect du site et de notre travail…, regrettent les responsables. C'est un travail fastidieux que les responsables, accompagnés de bénévoles et soutenus par l'Administration communale ont réalisé pour redonner une image de marque et faire revivre le site", insiste le bourgmestre Serge Bodeux.

Plutôt que de se décourager, l'équipe a retroussé ses manches et a redonné vie à leur guinguette dans un premier temps. Séverine Labarbe, bénévole, témoigne de cet élan: "Il nous en faut plus pour nous décourager à l'Alba, et grâce à nos supers "Tontons la Bricole", en deux temps trois mouvements, nous voilà prêts pour ouvrir la guinguette, pour le plus grand bonheur de tous nos petits baigneurs du dimanche". Bon à savoir, les baignades sont non surveillées, c'est donc sous la responsabilité de chacun.

Les réparations continuent en donnant priorité aux remises en état des dégradations extérieures, lesquelles sont importantes.