Marche-en-Famenne : 5e édition de " Statues en Marche"

Le Festival " Statues en Marche", l'événement emblématique organisé au centre de Marche-en-Famenne, sera de retour les 16 et 17 juillet. Un retour 100 % à la normale après un an sans et l'édition 2021 bridée par les mesures sanitaires.

"L'an dernier, la fréquentation était limitée à 15 000 personnes par jour et le port du masque était obligatoire, se souvient Cédric Monnoye, directeur de l'ASBL organisatrice. Toutes les mesures sanitaires ont été levées. Nous retrouverons des conditions normales comme en 2019, date à laquelle nous avions accueilli 50 000 personnes."

Le parcours 2022 proposera d'admirer 107 statues vivantes dans les rues, les parcs, les coins et recoins de la cité marchoise. "Nous avons rencontré plus de difficultés d'organisation à cause de l'augmentation des prix du carburant et des billets d'avion ,poursuit Cédric Monnoye. Cela dit, l'événement aura à nouveau une envergure internationale avec des artistes portugais, espagnols, italiens, allemands et même ukrainiens."

Cette 5e édition du plus grand rassemblement de statues vivantes d’Europe sera ponctuée par des animations permanentes, un village gourmand, place de la 7ème Brigade, des jeux pour enfants et une animation musicale. Cette année encore, l’accès sera entièrement gratuit.

"L'an dernier, les concerts n'ont pas été programmés car les rassemblements autour d'une scène restaient interdits ,continue l'organisateur. Nous sommes heureux de pouvoir annoncer le grand retour des concerts gratuits. Samedi, la soirée sera rythmée par les plus grands succès du rock revisités par Cœur de Rocker. Dimanche, dès 20 h, c'est BJ Scott qui investira la scène. La chanteuse sera accompagnée par Loredana, demi-finaliste de la saison 2 de The Voice ainsi que par Carmen, finaliste de la saison 4 et Alec, le gagnant de la saison 10."