Durbuy : il manque encore 16.000 euros pour sauver Claire Sonck, atteinte d’une maladie vasculaire rare

Nous vous parlions, il y a quelques semaines, de Claire Sonck, 26 ans, fille aînée de Gaston Sonck, un commerçant durbuysien, et de Cécile Gaillard, originaire de Harre (Manhay). La jeune femme souffre d’une maladie vasculaire très rare. Son opération vitale ne peut être réalisée que par deux chirurgiens dans le monde, dont un se trouve en Allemagne. Sa famille avait lancé au mois d’avril une cagnotte pour couvrir les frais des soins chiffrés à environ 50000 €. Malgré l’engouement dans la population, cette somme n’a pas encore été réunie.

La famille relance un appel au soutien, car il manque un peu moins de 16000 € pour que Claire subisse son opération, reportée pour la 3efois, faute de moyens. "Tous les fonds collectés m'aideront à couvrir les frais de transport de la Belgique en Allemagne, les tests préopératoires, l'opération elle-même et les frais des soins postopératoires de trois semaines dont j'aurai besoin à Düsseldorf, justifie Claire Sonck. Je demande de l'aide pour avoir une chance de survivre à cette maladie". Depuis le mois d'avril, Claire a subi beaucoup d'examens et passé de nombreux jours à l'hôpital afin de préparer son opération. "Nous avons consulté d'autres spécialistes notamment en Angleterre, et Claire a reçu l'aide de thérapies alternatives et médecines naturelles pour aider à gérer ses symptômes en attendant la chirurgie, avec succès, explique ses proches. Cependant, la progression de la maladie continue. Elle n'a plus de sensation dans sa jambe droite, son bras droit et la partie droite de son visage. Cela affecte sa capacité à communiquer. Il est nécessaire d'intervenir avant que les dommages deviennent irréversibles".

Infos: https ://gofund.me/073eda31 ou le groupe Facebook «Sauvons Claire»