Le Donkey Rock Festival sera de retour en août !

Après deux ans d’incertitude, les organisateurs sont heureux d’annoncer le retour du Donkey Rock Festival. La 15e édition se déroulera les 12, 13 et 14 août sous chapiteau au centre du village de Sélange (Messancy).

"Après deux annulations successives, en 2020 et 2021, nous étions démotivés, se souvient Christophe Di Orio, secrétaire de l'ASBL TT Sélange, organisatrice. Nous pensions devoir tirer un trait définitivement sur notre festival, faute de soutien financier apporté par le sponsoring. Nous avons été agréablement surpris de retrouver le soutien de la majorité de nos sponsors. Le budget a été légèrement revu à la baisse et ils continuent à intervenir financièrement à hauteur de 30 %. Cet apport appréciable nous permet de fêter notre 15e anniversaire."

La programmation de 2020 reportée à 2021 n'a pas été maintenue. "L'an dernier, nous avions annoncé que l'affiche ne serait pas proposée en 2022, poursuit l'organisateur. On repart effectivement d'une feuille blanche. Nous n'avons rencontré aucune difficulté à élaborer la programmation. Après deux ans d'arrêt forcé, les artistes sont heureux de remonter sur scène."

Plus que jamais, c’est une édition festive que les organisateurs veulent proposer pour fêter cet anniversaire. HK, chanteur, écrivain, et poète sera en tête d’affiche le premier jour. Il proposera un univers de résistance musicale, poétique et dansante, rêveuse et entraînante, combative autant que fraternelle.

Cerise sur le gâteau

Le samedi 13 août, Merzhin défendra son 8e album studio sur la scène sélangeoise. Un album dystopique, noir, solaire, le plus puissant de sa longue carrière.

La cerise sur le gâteau d’anniversaire du Donkey Rock Festival sera Ykons, l’une des nouvelles révélations de la scène belge. Bien entendu comme chaque année, la scène locale et régionale ne sera pas oubliée. Les festivaliers assisteront à la reformation pour un concert unique du groupe The Covers qui a marqué de son emprunte les dix premières années du festival.

N.L.