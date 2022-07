Marche-en-Famenne : le gouvernement wallon valide le projet de construction d’un nouveau hall omnisport

En octobre dernier, le gouvernement wallon lançait sur proposition du ministre des Infrastructures sportives Adrien Dolimont, un appel à projets visant le financement d’infrastructures sportives partagées dans un contexte de partenariats entre les pouvoirs locaux, les établissements scolaires et les clubs sportifs locaux.

Douze projets ont été sélectionnés. Parmi ceux-ci, on retrouve la construction du hall omnisport multi-plateaux CSL/ELMA à Marche-en-Famenne. Le ministre Willy Borsus salue cette décision qui dotera la Ville de Marche-en-Famenne d’un grand hall omnisport ayant la capacité d’accueillir un public varié et qui permettra à différents sports de se développer davantage au cœur de la Ville. La Régie Sportive Communale Autonome Marchoise est le porteur de projet.

"L'offre sportive est essentiellement constituée de salles de village et il est nécessaire de doter la Ville d'un grand hall omnisport, souligne le ministre dans un communiqué. Trois clubs ont montré leur intérêt. Le club de Basket, en plein développement, souhaite une occupation pratiquement quotidienne de l'infrastructure. Le club de badminton pourrait réunir ses activités en un seul lieu et augmenter le nombre de plateaux de jeu. Enfin le club de volley souhaiterait développer de nouvelles activités en ayant plus de créneaux horaires disponibles. D'autre part, le pouvoir organisateur ELMA, propriétaire du site dont il est question, souhaite, en journée, accueillir les activités sportives de l'importante population scolaire de ses huit établissements."

Le budget alloué par la Wallonie pour ces projets est de 27.066.100 € et le montant maximum subsidiable pour chacun est de 3 millions HTVA. Le taux de la subvention régionale s’élève à 70 % du montant maximum subsidiable, le solde étant financé par le porteur de projet.

Le coût du hall omnisport marchois est estimé à 6.178.052,50 € hors TVA. Le montant du subside s’élève à 2.205.000 €. Le hall de 44 m sur 32 m sera orienté "sports ballons" et permettra l’organisation des entraînements mais aussi des compétitions avec accueil du public. Il disposera également de six vestiaires collectifs, de trois vestiaires "arbitres" et de grands espaces de rangement.