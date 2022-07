Vivalia : un investissement de 800 000 euros à l’hôpital d’Arlon

Les investissements se poursuivent dans les hôpitaux de la province de Luxembourg. A Arlon, les locaux de radiologie ont été complètement réaménagés.

Un scanner de dernière génération complète le plateau technique et harmonise la plateforme de diagnostic en complément de l’offre de soins radiologique proposée sur le site de Virton. Un investissement de 800 000 euros sur le site hospitalier arlonais.

"Le scanner de l'hôpital aigu d'Arlon a été transféré à l'hôpital de Virton lequel dispose d'un pôle de consultation et d'une salle de radiologie, explique Bertrand Lespagnard, directeur général adjoint de Vivalia. Il faut savoir que pour ces deux hôpitaux, le montant annuel d'investissement s'élève à 3, 5 millions d'euros pour l'achat de matériel médical."

Le nouvel outil d’imagerie médicale, développé pour se focaliser sur le patient grâce à l’apport de l’intelligence artificielle tout au long de la prise en charge et de l’interprétation diagnostique, présente de nombreuses similarités avec le CT scanner déjà utilisé dans le service, avec lequel il partage de nombreuses innovations et standards de performance.

Ce nouveau scanner propose plusieurs fonctionnalités et technologies visant à préserver le patient d’irradiations inutiles en optimisant la dose délivrée, une vitesse de reconstruction jusqu’à 40 images par seconde, une acquisition d’informations cliniques dans un diamètre de mesure étendu jusqu’à 70 cm et une interface mobile permettant de rester au plus près du patient.

Les investissements se poursuivent également sur les autres sites hospitaliers de l'intercommunale de soins de santé. "A l'hôpital de Marche-en-Famenne, un montant de 2 millions d'euros est investi chaque année dans le matériel médical, poursuit Bertrand Lespagnard. Un nouveau scanner a été installé cette année et un nouveau marché devrait être lancé pour acquérir une nouvelle IRM. A Bastogne et Libramont, le montant de l'investissement en achat de matériel s'élève cette année à 2, 3 millions d'euros."

Au niveau du système informatique, à la suite de la cyberattaque survenue à la mi-mai, l'étape de reconstruction se poursuit sur tous les sites hospitaliers de Vivalia, comme l'explique Yves Henri Sercks, le directeur informatique. "Le système est reconstruit progressivement avec l'objectif de diminuer l'exposition au risque. Cette reconstruction prendra plusieurs mois."

Quant à la récupération des machines, elle avance bien. "Nous recevons le décompte chaque jour à 16 h. Ce jeudi, 2 218 machines avaient été récupérées. Il en reste environ 1 500 à remettre en zone propre. Il faudra encore de quatre à six mois pour un retour à la normale. Nous espérons qu'à la mi-novembre, nous aurons récupéré 95 % des fonctionnalités", conclut-il.