Fusion Bastogne-Bertogne : la deuxième pétition est clôturée

Le groupe de la minorité de Bertogne s’est réuni jeudi soir pour faire le point sur les suites à donner à la deuxième pétition lancée pour réclamer une consultation populaire.

"Nous avons décidé de la clôturer, souligne le conseiller Louis Vaguet. Elle sera adressée, la semaine prochaine, au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée, comme le prévoit le Code de la démocratie locale. Nous n'avons pas pris rendez-vous pour la déposer, comme la première fois, dans le bureau de la directrice générale."

On se souvient qu’après son audition en commission du Logement et des Pouvoirs Locaux, au Parlement wallon, le 14 juin dernier, Louis Vaguet avait demandé les documents ad-hoc, auprès de la directrice générale de Bertogne, avec l’objectif de relancer, sur le "bon" formulaire, la pétition pour réclamer une consultation populaire sur la fusion avec Bastogne.

1254 signatures

En commission, le ministre Christophe Collignon avait rappelé que dans le courrier envoyé au collège communal de Bertogne, il confirmait l’irrecevabilité de la demande de consultation populaire, pour une question de forme, - le document de la Région avait été utilisé - tout en précisant que la demande pouvait être réintroduite en utilisant le bon formulaire comme le prévoit l’article 1141-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

La première pétition, irrecevable, avait été signée par 1626 habitants âgés d'au moins 16 ans. Sur la deuxième, 1 254 citoyens ont apposé leur signature. " Notre demande est soutenue par plus de 20 % des habitants, poursuit Louis Vaguet. Nous espérons que, cette fois, elle sera recevable et que la consultation populaire aura lieu. Une seule question sera posée : " Etes-vous favorable à la fusion ? Oui ou non."

L’avis exprimé par la population, dans le cadre de la consultation populaire, sera joint au dossier envoyé au gouvernement wallon. La minorité espère que si une majorité se dégage dans le sens du " non", le gouvernement en tiendra compte au moment de décider de transmettre ou non le dossier, pour approbation, au Parlement wallon.