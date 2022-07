Deux cambriolages près de Durbuy : les auteurs ont été privés de liberté

Jeudi après-midi, deux cambriolages ont été commis dans des habitations près de Durbuy. Mike et Christophe, deux Liégeois toxicomanes, âgés de 45 et 46 ans, sont entrés par effraction dans un gîte et y ont volé un ordinateur, des cartes bancaires et des bijoux. Ils ont ensuite forcé la porte d’une deuxième maison où ils se sont emparés de portefeuilles, de montres et de bijoux.

En chemin vers leur domicile, la propriétaire de l'un des lieux et sa fille ont été intriguées par le manège des deux individus fouillant dans un panier qui leur appartenait. Arrivées chez elles, elles ont fait le rapprochement et la jeune fille a couru dans la direction de l’un des malfrats. Elle a réussi à le maîtriser jusqu’à l’arrivée de la police. Le deuxième a été intercepté par des policiers. Les deux hommes comparaîtront en procédure accélérée le 30 juillet devant le tribunal de Marche-en-Famenne.