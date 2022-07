Un chef-lieu connecté grâce à l’application «Arlon en poche»

La ville d’Arlon est de plus en plus connectée. Elle lance son application et équipe ses parkings de panneaux indiquant le nombre de places libres.

Dans sa conquête du numérique et sa volonté de devenir une smart city, la Ville d’Arlon lance son application mobile "Arlon en poche". Un outil gratuit disponible sur iOS et Android, qui est une mine d’informations pratiques et utiles aux Arlonais et aux visiteurs. On peut notamment y lire les renseignements pratiques sur les services communaux, les manifestations de la ville, le calendrier de collecte des déchets, les horaires des transports en commun…

Il est également possible de rester informé en temps réel de l’actualité, en activant les notifications d’alerte: des informations concernant les travaux, la qualité du réseau d’eau, les projets d’aménagement du territoire…

L’application permet également de suivre l’actualité et les événements de la vie associative, d’adresser une demande à l’administration mais aussi de répondre à des sondages qui vous seront envoyés. Un véritable lien numérique entre la ville et sa population, en seulement quelques clics.

Smart parking

Le smart city passe aussi par l’occupation des parkings, dont deux sont aujourd’hui équipés de capteurs: le parking de la Grand-Place et celui de la place des Chasseurs ardennais. Des panneaux LED installés à l’entrée de chacun d’eux indiquent en temps réel le nombre de places libres. La disponibilité de stationnement du parking souterrain de l’Espace Didier sera également intégrée dans l’application "Arlon en poche".

Prochainement, d’autres parkings seront équipés de cette technologie: place Schalbert, plaine des Manœuvres et rue Henri Busch, sans oublier le parking Léopold lorsqu’il sera terminé. Pour compléter le dispositif, des panneaux LED seront installés aux entrées de la ville ainsi que dans la ville. Ceux-ci permettront non seulement de diffuser des messages d’information, mais aussi de guider l’automobiliste vers le parking libre le plus proche.

À long terme, l’objectif est autant de faciliter la recherche d’une place de stationnement pour l’automobiliste, qui perdra moins de temps, que d’éviter le trafic inutile en hypercentre lorsque plus aucun emplacement de parking n’est disponible, afin de rendre le centre-ville plus agréable à tous ses usagers.

Extension de la signalétique piétonne

Il y a 3 ans, une nouvelle signalisation a fleuri dans le centre-ville.Elle invite le piéton à (re)découvrir certains lieux ou encore à informer l’automobiliste que la destination qu’il avait en tête n’est qu’à quelques minutes de marche d’un grand parking.

La crise du Covid est, depuis, passée par là et l’intention d’étendre le périmètre de la signalétique piétonne s’est faite plus précise au sein du collège.

En 2022, c’est désormais chose faite: le square Schalbert, la Maison de la culture, l’ULiège ou encore le campus Callemeyn sont désormais équipés et permettent au piéton de savoir, par exemple, qu’il y a moins de 15 minutes de marche entre le parking de la Maison de la culture et la gare d’Arlon.