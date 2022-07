Patrick Bruel a conquis le Baudet’Stival à Bertrix: "On est à la maison, en Belgique"

Patrick Bruel, vous venez de retrouver «l’esprit festival». On vous sent heureux…

C’est pour moi une fierté et un soulagement d’honorer ce rendez-vous prévu depuis deux ans. Le public a gardé ses tickets, il y a une effervescence. On est surexcités avec les musiciens et les techniciens de ce retour sur la vraie scène…

Ce qui nous attend ce soir?

Dans ce spectacle, on retrouve nos réflexes plus rock et électriques. On rejoue depuis mai et on est plus que jamais dans les starting-blocks à chaque nouvelle date. On passe d’un concert face à 1500 personnes ou 60000 à Montréal, 9000 à Forêt National, d’un jour à l’autre, c’est un peu dingue… C’est un peu hybride sur les formes, mais l’essentiel, c’est de chanter et de retrouver la chaleur de la scène et la complicité avec le public. Ce soir, on est heureux d’être ici, à Bertrix et de revenir en Belgique. Une fois de plus…

Ce «fameux» public belge?

On est à la maison en Belgique! Et cela dure depuis les débuts. On a traversé les années, on est rentrés chez les gens… C’est hyper touchant. On est un peu des ambassadeurs chez vous… J’ai des souvenirs mémorables de la Belgique et des Belges. Depuis les débuts. C’était au Forum de Liège, il y a longtemps (sourire). Et puis il y a eu cette soirée d’anniversaire à Forêt… Le plus beau 14 mai de ma vie, pour mes 60 ans, voilà deux ans. C’était fou! Sur le moment, je ne m’en remettais pas...

Bruel, éternel Patrick…

22h samedi au Baudet'stival. La nuit approche. Patrick est sur la place. Les cœurs ont chaud. Complicité avec son public, éternel sourire… Alors regarde, Bouge, J'te l'dis quand même … trois premiers tubes sont lancés. L'événement réunit plusieurs générations.

Patrick confesse à ses fans qu'il est heureux de les retrouver, heureux d'être reparti en tournée. Le spectacle est emballé. Dans l'air, pas mal de morceaux des années nostalgiques, tels J 'te mentirais, Place des grands hommes, Décalé, Café des délices…

Le public chante, le public est connaisseur… Un peu avant minuit déjà, le spectacle touche à sa fin. Le chanteur explique que dans les festivals, par respect pour les autres musiciens, le timing est séré et il doit s'y tenir. Quelques dernières chansons sous la lune: une tendre reprise de La Javanaise de Gainsbourg, son maître, Casser, la voix , Qui a le droit et À tout à l'heure . À une prochaine peut-être au Baudet, Patrick?