Un 9e édition de feu pour le Baudet’Stival !

Calogero le dit d'emblée aux festivaliers de la place des Trois Fers vendredi soir : "Tout va bien ?" Si la musique va, tout va bien. C'est ce qui est ressorti du concert du Grenoblois, c'est certain… Retour à la vie d'avant, dans un week-end de folie passé au Baudet'Stival. Le festival a à la fois vécu des moments de grâce, de douces folies et de belles découvertes.

Calogero, en combi bleu nuit

Après son Liberté Chérie Tour qui avait ravi les festivaliers à Bertrix lors de l'édition 2018, Calogero se retrouve une nouvelle fois sur la place des Trois Fers. Promesse tenue. Les milliers de cœurs ont l'air heureux vendredi soir à l'ouverture du Baudet'Stival. Applaudissements nourris, au chant, Calogero est juste. Touchant.

Mosimann, au cœur de la nuit

Quentin Mosimann trouble les cœurs, en balançant, sur le coup de minuit vendredi, un set électro singulier et performant. Ça chauffe au cœur de la nuit. Mosimann devient presque un habitué du festival. À chaque fois, il étonne et détonne. Il faut dire que le Franco-Suisse a pas mal de cordes à son arc depuis sa victoire à la Star' Ac. Dans les coulisses, le DJ nous a confié qu'il ne se sentait bien que derrière les platines. Depuis quelque temps, il est retourné à la chanson française, aussi comme compositeur de talent, dans la belle ombre de noms tels que Grand Corps Malade. Il trouve de la sagesse derrière ces collaborations et une vraie humilité à être heureux pour les autres.

Mustii ! Ah… Mustii

Samedi, début de soirée. Mustii est partout dans le milieu culturel et dans l'air du temps : musique, théâtre, ciné, création… Et tout lui va bien. Thomas Mustin va, lui aussi, devenir un fidèle du Baudet. Guitares saturées, rythmique saccadée, son abrasif et accrocheur, refrains entêtants et scandés en chœur par des fans qui connaissent les chansons par cœur… Le jeune homme est un showman à lui seul. Son set est excellent et chauffe le public. L'artiste blague entre les morceaux et termine en apothéose avec son fameux "Skyline". Bref, la place pour Patrick Bruel qui arrive est bien chauffée…

Bruel, éternel Patrick…

22 h. La nuit approche. Patrick est sur la place. Les cœurs ont chaud. Complicité avec son public, éternel sourire… "Alors regarde" , "Bouge", "J'te l'dis quand même "… trois premiers tubes sont lancés. L'événement réunit plusieurs générations. Patrick confesse à ses fans qu'il est heureux de les retrouver, heureux d'être reparti en tournée. Le spectacle est emballé. Dans l'air, pas mal de morceaux des années nostalgiques, tels que "J 'te mentirais", "Place des grands hommes", "Décalé", "Café des délices"… Le public chante, le public est connaisseur… Un peu avant minuit déjà, le spectacle touche à sa fin. Le chanteur explique que dans les festivals, par respect pour les autres musiciens, le timing est serré et il doit s'y tenir. Quelques dernières chansons sous la lune : une tendre reprise de "La Javanaise" de Gainsbourg, son maître, "Casser la voix" , "Q ui a le droit" mais aussi "À tout à l'heure" . À une prochaine peut-être au Baudet, Patrick ?

Marielle GILLET