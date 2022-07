La place d’Amberloup enfin inaugurée

Enfin, elle est terminée et elle a pu être inaugurée, la place Sainte-Mère-Église à Amberloup (Sainte-Ode). Elle a à présent fière allure avec sa halle qui accueillera notamment les marchés de terroir comme ce fut le cas jeudi dernier pour son retour pour la saison estivale. Sa partie boisée parfait également le travail pour la rendre encore plus agréable, prête à faire vivre la convivialité dans la localité. Pour cette inauguration, les adjoints au maire de Sainte-Mère-Église, Thierry Ourry et Philippe Nekrassof, avaient suivi la Voie de la Liberté depuis le kilomètre 0 jusqu'à quasiment la fin (à Bastogne) pour rejoindre la commune jumelée de Sainte-Ode. Deux communes qui se sont dit oui depuis 1989 avec des liens à présent indissociables tissés au fil des années par le comité de jumelage. "Les temps mouvementés que nous connaissons me permettent d'insister sur la chance que nous avons, nous Européens, de pouvoir nous rassembler librement sur cette place rénovée, a lancé le bourgmestre Pierre Pirard lors de l'inauguration. On ne peut rêver de meilleur contexte pour illustrer ce privilège que la tenue de ce premier marché de terroir de l'été. Il représente en effet une occasion unique et privilégiée de rencontre et de brassage de populations. À la fois moment et lieu de rencontres entre citoyens, il s'offre à nous au sein de notre lieu de vie, renforçant ce bon sentiment d'appartenance à notre entité."

Le mayeur saint-odois a pointé l'importance de ce lieu qui "symbolise le cœur de Sainte-Ode." Et d'ajouter: "Il a été conçu pour favoriser le vivre ensemble à Sainte-Ode. C'est pourquoi cette place se veut agréable, attrayante et accessible. C'est sans doute une réponse à l'expression de Victor Hugo qui a écrit avec beaucoup de justesse que "La rue est le cordon ombilical qui relie l'individu à la société"."

En 2014, cette place qui n’avait pas de nom prend celui de la commune jumelée. L’année suivante, le programme communal de développement rural qui est lancé porte un regard attentif sur le centre d’Amberloup.

Après de nombreux palabres, c’est finalement en mars 2021 que les travaux estimés à 734000 euros sont lancés. Les écueils seront encore nombreux ces derniers mois mais c’est finalement le 20 juin que la salle est enfin prête avec un coût total de 852000 euros (403000 euros de subsides). La patience des riverains et des usagers est donc à présent récompensé: Amberloup peut compter sur une vraie place aménagée qui ne demande qu’à vivre et à accueillir une grande foule comme cela a été le cas pour le premier marché artisanal des Deux Ourthes de la saison.