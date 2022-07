Un an après les inondations à Bomal-sur-Ourthe : "Nous n’avons rien reçu du Fonds des calamités"

A la ferme Houard à Bomal-sur-Ourthe (Durbuy), le restaurant, le magasin de produits du terroir, le gîte et les chambres d’hôtes sont à nouveau accessibles au public. Olivier, son épouse et le personnel vaquent à leurs occupations. On a peine à croire qu’il y a un an, la ferme était envahie par 1,50 m d’eau.

"Nous avons paré au plus pressé pour pouvoir rouvrir au plus vite, mais les gros travaux n'ont pas encore été réalisés, précise Olivier Houard. Les dégâts se chiffrent en centaines de milliers d'euros. Les assurances nous ont indemnisés il y a un mois. Les travaux de plafonnage, de menuiserie et d'électricité débuteront prochainement."

Tous les bovins qui se trouvaient dans les prairies inondées ont été sauvés. "Les prairies et les cultures ont été polluées aux hydrocarbures , rappelle l'agriculteur. Nous avons été contraints de jeter les récoltes de maïs, de céréales et la deuxième coupe de fourrage. Il a fallu acheter de la paille et de la nourriture pour le bétail. Cette année, on a déjà récolté une première coupe mais tout devra être analysé. Même chose pour les céréales et le maïs qui seront récoltés plus tard dans la saison. Si des traces d'hydrocarbures sont décelées, nous devrons tout jeter."

L'agriculteur n'a pas encore chiffré les pertes liées à l'inondation des 40 hectares de terrains situés autour de son exploitation agricole. "Un dossier a été introduit au Fonds des calamités. A ce jour, n'avons reçu aucune réponse, se désole-t-il. Les premières analyses de terres sont rassurantes, mais il faudra en faire d'autres pour savoir si on peut continuer à cultiver. Nous espérons que nous ne devrons pas entreprendre des travaux de dépollution."

Sur le plan humain, il avoue que s'il n'avait pas été soutenu par la famille et les voisins, il n'aurait pas tenu le coup. "Cette solidarité nous a fait chaud au cœur. Elle nous a permis de nous relever alors que nous étions par terre. Jamais je n'oublierai ces appels téléphoniques et ces messages de soutien sur les réseaux sociaux."

Le Durbuysien ne vit pas dans l’angoisse d’une nouvelle montée des eaux. "Ces inondations étaient tout à fait exceptionnelles. La ferme a été construite au 17e siècle et je suis la 4e génération. L’Ourthe a déjà débordé à plusieurs reprises et il y a déjà eu quelques centimètres d’eau dans la cour mais elle n’avait, avant la mi-juillet 2021, jamais inondé les bâtiments" , conclut-il.