Inondations à Rendeux : tout est loin d’être rentré dans l’ordre

Cédric Lerusse, vous êtes bourgmestre de Rendeux, un an après les inondations, toutes les traces de ces dernières sont-elles éliminées dans votre commune ?

Non, pas du tout. C’est loin d’être fini. Non seulement chez les privés mais également dans tout ce qui touche le domaine public. Notre maison communale a été totalement sinistrée. On voit encore les traces, là où l’eau est arrivée. Nous n’avons pas encore procédé aux travaux de peinture.

De nombreuses voiries, des ouvrages d’art ont été touchés également. Nous travaillons au leur réfection. Pour ce faire, il nous faut des auteurs de projets. Mais ces derniers croulent sous les demandes. Mais on fait le maximum, nos services travaillent sans relâche pour ce faire. Sur le plan des déchets qui avaient été emportés par les flots, nous avons eu une très belle mobilisation citoyenne pour les ramasser. Cela a été fait rapidement. Dans certains endroits, plus difficiles d’accès, nous avons fait appel à des sociétés spécialisées.

Quelles ont été les choses qui ont été mises en place pour éviter que de tels événements ne se reproduisent plus ?

Impossible d’affirmer évidemment que cela ne se reproduira plus. Contre la nature, nous ne sommes pas grand-chose. Nous allons acquérir, grâce à l’aide de la Croix-Rouge, des barrières anti-crues pour nos concitoyens. Ces derniers ont, légitimement, une certaine appréhension, à chaque orage important ou lors de fortes pluies. Une étude est également en cours pour démontrer la pertinence ou non d’aménager une zone d’immersion temporaire à Marcourt.

Vous avez, comme d’autres communes, insisté sur la collaboration de nombreux acteurs

Oui, nous ne comptons plus les heures de réunion passées avec des experts, des responsables de différents services issus de la région, de la province, d’organismes divers.

Nous souhaitons appréhender le problème dans sa globalité, en lui donnant des réponses concrètes. Sur le plan des infrastructures, nous y veillons, on se doit de souligner le travail des dames du "dispositif d’accompagnement social inondations" de la Région qui sont allés à la rencontre des sinistrés. Autant pour apporter un soutien moral que pour les aider face à l’inflation de documents à remplir suite à ces événements.

Comment avez-vous vécu ces inondations ?

À titre personnel, j’étais en vacances. Lorsque j’ai allumé mon GSM, j’ai vu de nombreux appels en absence, des appels des services de secours et j’ai appris la disposition de cette jeune fille.

Avec ma famille, nous avons décidé de rentrer. Je me dois de souligner le travail réalisé par Benoît Tricot, échevin, qui a géré la crise dès le début. Son expérience a été très importante dans ces moments..