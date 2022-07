Un an après les inondations à Durbuy : "Un stress énorme à quelques jours de la date fatidique"

Sonia Marchione, commerçante à Durbuy, nous accueille dans son magasin de décoration d’intérieur "Aux merveilles de Sonia", au centre de Durbuy. Dans quelques jours, il y aura un an que son commerce a été inondé et elle n’est pas rassurée. Le stress se lit sur son visage.

"Je regarde tous les jours la météo, souffle-t-elle. Je stresse quand on annonce de la pluie. Plus la date fatidique approche et plus je me sens mal. J'ai peur de revivre ces moments douloureux. Mon magasin a été inondé par 1,50 mètre d'eau. Dans la cave, la cuve a mazout a été endommagée. L'espace commercial a été envahi par 1 300 litres de mazout. Tous les meubles et objets décoratifs en ont été imprégnés. Il a fallu tout jeter à l'exception de ce qui avait été évacué à l'étage."

©N.L.





En rémission d’un cancer des cordes vocales en 2020, Sonia a réalisé un rêve d’enfant en ouvrant en juillet de la même année un commerce à Durbuy. Toutes ses économies y sont passées, puis la crise sanitaire a failli anéantir ses efforts. La fermeture de son magasin, considéré comme non essentiel, a été un premier coup dur. La Vieille Ville a été désertée par les touristes pendant des mois. Ensuite, les inondations ont été vécues comme un nouveau coup de massue.

©N.L.

"Ma famille et des amis m'ont aidée à tout nettoyer, puis je suis tombée malade , poursuit-elle. Mon médecin m'a conseillé de me reposer. Le magasin est resté fermé pendant trois mois. Le propriétaire a réalisé les travaux de plafonnage et de peinture et j'ai pu me remettre au travail. Quelques semaines plus tard, les stigmates des inondations sont réapparus sur les murs toujours très humides. Une marque de moisissure indique la hauteur du niveau de l'eau."

Alors qu’elle avait investi 37 000 euros, la commerçante n’a été indemnisée par son assurance qu’à hauteur de 27 000 euros car la TVA n’a pas été prise en compte. Elle a appris récemment qu’elle ne rentrait pas dans les conditions pour bénéficier du Fond des calamités. Sa perte financière s'élève à 10 000 euros. Son activité a repris mais elle tourne actuellement au ralenti.

©N.L.

"Mon rêve a failli tourner au cauchemar mais je me suis relevée. Je me suis battue contre un cancer et je m'en suis sortie. Je continuerai à me battre pour maintenir mon activité malgré le contexte défavorable avec la hausse des prix de l'énergie et du carburant. J'espère que les touristes seront présents en nombre à Durbuy cet été", conclut-elle.