La vingtième édition de la Nuit des étoiles se déroulera le 11 août à l'Euro Space Center

Le parc à thème Euro Space Center accueillera cette année la 20ème édition de la Nuit des étoiles, la grande fête de l'astronomie, le 11 août prochain. Le parc est situé dans la commune de Libin, dans la Province de Luxembourg, en Wallonie. L'évènement sera gratuit et ouvert à toutes et tous. La date n'a pas été choisie par hasard, puisqu'elle coïncide avec le pic des étoiles filantes des perséides, une pluie d'étoiles filantes qui se déroule chaque année entre le 17 juillet et le 24 août. Le pic se produit généralement dans la nuit du 11 au 12 août, ou du 12 au 13 août, où l'on observe entre 70 et 110 étoiles par heure.

L'évènement débutera dès 16h30 avec des activités intérieures et extérieures, et l'Euro Space Center s'associe avec des clubs d'astronomie afin de partager leurs connaissances astronomiques. On pourra y retrouver des ateliers éducatifs pour enfants, avec la construction d'une capsule lunaire, d'un cadran solaire et même d'un spectroscope. Des projections en 3D de constellations seront aussi proposées.

Pour animer l'évènement, des experts dans le domaine seront invités, comme le docteur en physique et professeur de cosmologie à l'université de Namur, André Fuzfa, et Pierre-Emmanuel Paulis, un dessinateur de bande dessinée belge, connu notamment pour avoir dessiné depuis 1997 la bande dessinée d'aventure sur la femme astronaute "Tania". Il est également enseignant à l'Euro Space Society, une asbl qui a pour objectif de rapprocher les jeunes de l'astronautique.

L'évènement s'achèvera dès la tombée de la nuit avec l'observation de la Lune, puis des planètes tel que Jupiter et Saturne, ainsi que les étoiles, un peu plus tard dans la nuit. Cette nuit serait selon certains la plus belle de l'année, et le programme complet de l'évènement sera disponible à la mi-juillet sur le site internet de l'Euro Space Center.