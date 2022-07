Les macralles prennent le pouvoir pour leur sabbat à Vielsalm

Ce mercredi 20 juillet, Vielsalm, en Haute-Ardenne vivra au rythme d'étranges rites. La ville sera aux mains des macralles, soit des sorcières. « Durant 24 heures, les "Neurès Bièsses" autre nom des macralles, prennent symboliquement possession de la clef de la ville, et se rassemblent pour tenir leur sabbat. Ce dernier se fait en présence de leur maître, le "NeûrBo" ou le bouc noir, qui n'est autre que le Diable », pose Philippe Winand, le boss des macralles. Tout n'est cependant pas gagné pour ces macralles, comme l'explique notre interlocuteur: « Lors du sabbat, les macralles sont importunées par les différentes tentatives du Garde champêtre qui essaye, sans grand succès faut-il le dire, de mettre fin au sabbat et tente de faire régner l'ordre public. »

Intronisations

le sabbat, c'est un spectacle qui passe en revue, de manière satirique, l'actualité salmienne des 12 mois écoulés. Accessoires, musiques, éclairages et pyrotechnie en appui. Le sabbat fait la part belle au wallon et, depuis l'année dernière, un écran géant traduit simultanément les dialogues en français et en néerlandais. Une belle façon de suivre ces conversations chargées d'humour. "C'est également lors du sabbat que les macralles intronisent en tant que "Baron des Frambâches" des personnalités tant locales que nationales", poursuit Philippe Winand. Cette année, ces intronisations seront au nombre de trois: la Salmienne Chantal Post, devenue en 2021 la présidente de l'Union royale des fleuristes de Belgique, Étienne Willem, auteur-dessinateur de BD, et Jérôme Martiny, pilote moto, participant au dernier Dakar.

Dans le parc

Historiquement, le sabbat se déroulait sur le site de Tiennemesse. "En 2021, pour respecter les mesures et restrictions Covid du moment, nous décidons de l'organiser dans le parc communal. Il sera finalement organisé le 21 juillet pour respecter le deuil national décrété suite aux inondations." L'endroit plaît. Et cette année, les macralles ont décidé de réitérer l'expérience en donnant rendez-vous à tous dans le parc communal. On ne le nie pas, c'est techniquement plus facile pour les organisateurs. Mais pas uniquement: "Sur le plan de la sécurité du public, il n'y a pas photo. Nous sommes plus à l'aise dans le parc. Par ailleurs, par respect pour ce public, il n'y aura que des places assises" , avance encore Philippe Winand. Il s'agira là d'une "année test". La soirée sera évaluée ensuite par les macralles. Des macralles qui, cette année, étrenneront de nouveaux masques, fruit du travail d'un artisan originaire de la cité. Ce sera pour le 21 juillet et la fête des myrtilles, car lors du sabbat, les masques sont spécialement adaptés à la technique.

La légendaire Gustine Maka

Les Macralles sont, depuis 1955, année de leur création, des ambassadeurs de la ville de Vielsalm. Si elles sont présentes lors des rendez-vous majeurs de la cité, elles s'exportent également, aux quatre coins de la Belgique et même à l'étranger: de la France à l'Allemagne en passant par Pays-Bas et même la Chine, lors du Festival international du folklore organisé par l'Office du tourisme de Pékin. La création du groupe se base sur une légende du cru. Elle nous est livrée par les macralles elles-mêmes: "Un jour, il y a tellement longtemps que personne ne saurait plus préciser la date, des jeunes gens, avec à leur tête "Djingou l'fossî", se rendirent au "Bonalfa", massif boisé aux abords de Vielsalm, à la recherche de myrtilles. Cette année-là, l'hiver ayant été rude et les gelées s'étant prolongées tard dans le printemps, les myrtilles n'étaient pas abondantes. Après avoir cherché en vain pendant des heures et des heures, Djingou décida qu'il valait mieux retourner bredouille que de continuer à chercher dans la nuit ces baies introuvables. En redescendant du Bonalfa, nos jeunes rencontrèrent Gustine Maka, une vieille femme qui passait pour être une "macralle", une sorcière. Cette rencontre n'aurait rien eu d'extraordinaire si Gustine Maka n'avait été porteuse d'un "tchenna" (panier) rempli de myrtilles. À les voir ainsi pétrifiés d'étonnement, Gustine rit sous sa cape et leur dit "Vîno beure on p'tit henna è magnî do tchatcha" (Venez boire un verre de genièvre et manger du "tchatcha", sorte de nectar fait de myrtilles fraîches écrasées). Les jeunes gens ne purent résister à une invitation si tentante. Mal leur en prit car, ces myrtilles miraculeuses étant "emmacrallées", ils furent transformés à leur tour en macralles." Depuis, la légende alimente les soirées de sabbat en terre salmienne où, depuis plusieurs décennies, l'ombre de Gustine Maka est omniprésente.

La fête des myrtilles, autre incontournable

Les macralles, à peine remises de leur sabbat, seront de nouveau sur le pont, le lendemain, soit le 21 juillet, pour la fête des myrtilles. C’est en 1952, il y a donc 70 ans cette année, que pour la première fois le terme est officiellement utilisé. Organisé par le comité des fêtes, l’événement est devenu un incontournable du calendrier de Vielsalm. À la base, il s’agissait d’une simple distribution de myrtilles aux touristes et gens de passage, distribution réalisée par des habitants du cru, en habit traditionnel. De fil en aiguille, des animations de plus en plus nombreuses sont venues se greffer à cette initiative née dans le chef du syndicat d’initiative local. Le programme s’est affiné.

Cette année, le comité des fêtes peut compter sur du sang neuf avec l'arrivée de nouveau comitards et il s'est associé avec la station régionale "Pep's Radio". Une association qui propose un programme très dense pour cette journée de fête nationale. "Cette version 2022 annonce un retour à la normale après deux années bouleversées, avec une version classique et complète au programme. En effet, la fête des myrtilles avait tardivement été proposée en formule allégée en 2021", note-t-on du côté de l'organisation. Dès 10 heures, un marché artisanal est accessible en ville. Un concert de Rising Phoenix est proposé à 12h30 avant qu'à 14 heures, un cortège folklorique ne s'élance dans les rues de la cité "Ce cortège est composé de manière traditionnelle avec des groupes salmiens, d'autres internationaux et des groupes musicaux omniprésents." Les macralles seront bien évidemment de la partie. Le cortège se termine dans le parc communal. Là où concerts et feu d'artifice sont programmés dans la seconde partie de l'après-midi et de la soirée. "2022 sera assurément le retour d'une fête des myrtilles entière et les deux comités associés et porteurs de l'événement, soit le comité des fêtes et celui de Pep's radio, ont d'ores et déjà de la suite dans les idées pour préparer d'autres nouveautés dans le futur" , soulignent les organisateurs.