Marbehan : un villageois s’incruste dans un camp scout et joue les trouble-fêtes

Un homme né en 1981 originaire de la région de Marbehan a été privé de liberté, dans la nuit de mercredi à jeudi, après avoir joué les trouble-fêtes dans un camp scout.

Après plusieurs heures d’incruste, l’homme finit par quitter les lieux… Pour mieux revenir. Le quadragénaire revient avec une brouette de bois qu’il vide sur le terrain occupé par les scouts, y met le feu puis prendre la fuite. Les scouts entendent alors une détonation, plus précisément un claquement. Un bruit qui laisse à penser qu’il est en possession d’une arme. La police est appelée.

Une perquisition dans le cadre d’un flagrant délit est réalisée au domicile de ce monsieur. Une carabine et des plombs sont trouvés. Il n’en faut pas plus pour priver l’individu de liberté. Selon le parquet, l’homme est connu pour des faits de dégradations, de menaces, et de drogue. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il importune les scouts.