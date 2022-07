Dans la commune de Marche-en-Famenne, ce sont les villages de On et Hargimont qui ont payé un lourd tribut à la crue de la Wamme, devenue torrent, qui a tout arraché sur son passage. Le collège marchois fait le point.

Un an après, les villages de On et Hargimont pansent toujours leurs plaies

Nicolas Grégoire (N.G.), vous étiez bourgmestre faisant fonction lors des inondations de juillet 2021. Comment avez-vous vécu cette catastrophe?

Dans un premier temps, on a de suite constaté l’ampleur des dégâts et la détresse humaine qui en découlaient, principalement à On et Hargimont, les villages les plus touchés sur notre commune, en raison de la crue impressionnante de la Wamme. Nous nous sommes rendus chez plusieurs sinistrés où les dégâts étaient énormes et la détresse humaine considérable. Ces inondations ont tout balayé en quelques instants, dont beaucoup de souvenirs irremplaçables chez les sinistrés. Et puis, dans la foulée, nous avons déjà pu constater très vite un bel élan de solidarité via lequel les habitants de On et Hargimont s’entraidaient. À côté de cela, la Commune a très vite mobilisé tous les services communaux pour apporter l’aide urgente: sécuriser les personnes, les reloger, leur apporter nourriture et réconfort.

Gaëtan Salpeteur (G.S.), vous êtes le président du CPAS de Marche. Dès les premières heures, la solidarité s’est activée tous azimuts?

il y a eu un élan de solidarité remarquable de nos administrations communale et du CPAS main dans la main, avec des gens qui sont revenus de congés. Mais également des aides venues des CPAS voisins, des communes voisines, voire plus lointaines, de nombreux bénévoles qu’on ne compte plus…

Avec aussi la mise sur pied de deux centres de crises…

Deux centres de crise ont en effet rapidement été activés: un à On géré par le 1eréchevin Nicolas Grégoire dès les premières minutes de la crise. Un autre avait été créé à la salle d’Hargimont, puis au complexe Saint-François à Marche. Ce n’était pas un hasard puisque nous y disposions de chambrées qui permettaient de loger des sinistrés. Nous avons d’ailleurs logé une quinzaine de personnes victimes des inondations, qu’on nous amenait pendant la nuit. Je me souviens d’un routier qui était bloqué à Bande dans son camion en pleine nuit, des personnes plus âgées aussi. Nous avions des équipes sociales sur place avec des psychologues, des gens qui prenaient en charge et proposaient des tasses de café, de la nourriture…

Combien de sinistrés comptait la commune de Marche au soir de la catastrophe?

G.S.: Nous avions 40 familles qui étaient touchées dans un premier temps, qui se sont rapidement transformées en 66 familles. Soit environ 142 personnes à reloger sur le pouce, dans une situation du logement qui était déjà très compliquée. On a fait un travail formidable avec le CPAS et les renforts de la Famennoise et de l’Agence immobilière sociale (AIS) main dans la main avec les acteurs de terrain au niveau du logement Cela nous a permis de travailler graduellement au relogement en fonction des besoins des personnes.

Tout le monde a-t-il aujourd’hui retrouvé un logement?

G.S.: Concrètement, il reste encore aujourd’hui une dizaine de personnes seules et une famille à reloger de manière pérenne. Pour les personnes seules, les logements sont plus difficiles à trouver au niveau social mais je peux affirmer que, pour la fin de l’année, tout le monde sera relogé.

Nicolas Grégoire, vous êtes également échevin des Travaux. Quel bilan sur les infrastructures publiques au soir de la catastrophe?

De nombreuses infrastructures publiques ont été touchées parmi lesquelles de nombreuses voiries au cœur du village d’Hargimont et autour de la place de la Victoire à On. Nous avons dû rapidement sécuriser toutes ces voies publiques. On a également dû traiter tout ce qui avait trait aux déblais et aux déchets qu’il fallait évacuer rapidement. Il y a eu des mesures d’urgence pour remettre les voiries en état pour permettre aux habitants de pouvoir rentrer chez eux. Mais des travaux d’envergure seront encore bientôt entamés.

Pouvez-vous préciser le phasage de ces travaux?

N.G.: Une première phase de travaux va être lancée au début du mois d’août pour toutes les rues touchées à Hargimont: les rues de la Wamme, de la Chapelle, du Fays, Saint-Gobert, du Moulin. Et également à On pour la voirie qui longe la Wamme pour arriver au pont de la place de la Victoire. Donc, en principe, ces travaux-là devraient démarrer au tout début du mois d’août.

Il y aura une deuxième phase qui, elle, porte sur les ponts: le pont de la rue d’Ambly et celui de la rue des Moutons à Hargimont et le pont de la place de la Victoire à On pour qui on va normalement attribuer le marché de travaux fin du mois de juin et on espère pouvoir commencer rapidement les travaux de remise en état. Viendront ensuite d’autres travaux pour la réfection du pont de la rue Saint-Gobert et des deux passerelles à Hargimont.

Pour un budget estimé à…?

N.G.: L’ensemble des travaux approche les 2,2 millions€ subsidiés à 80% par la Région wallonne.

La cellule d’accompagnement du CPAS pour les sinistrés des inondations est toujours disponible (0492/19 31 48 ou par mail inondations.cpas@marche.be

À Hargimont, un an après, le producteur de jus de pomme André Ska est toujours plongé dans les travaux.

Pénétrer dans la belle bâtisse d'André Ska, située le long de la rue Beau Revoir, un an après les inondations, laisse témoigner de la violence des flots qui s'y sont abattus dans la nuit du 14 au 15 juillet. À l'intérieur, tout le rez-de-chaussée est actuellement en travaux et la famille loge à l'étage. Les murs et le plancher sont à nus, attendant leur réfection définitive. "On espère enfin voir le bout de ce long tunnel pour les fêtes de fin d'année. Cette année fut vraiment difficile avec toutes ces réparations. Mais je tire avant tout un coup de chapeau à ma famille et surtout à mon épouse. Car, depuis les inondations, je suis sur cinq ou six chantiers à la fois. Mon esprit est constamment occupé et je ne suis jamais à l'arrêt. Ce qui fait que les conditions sont bien plus difficiles pour elle qui doit me supporter."

André Ska, qui a enregistré plus d'un mètre d'eau dans son habitation, se remémore ces heures terribles des 14 et 15 juillet: "Le 14 juillet, il n'a cessé de pleuvoir et l'eau a commencé à monter atteignant dans la journée le niveau atteint lors de la crue de 2015. À 22h, la situation est devenue réellement compliquée. Le courant a été coupé. Nous avions une troupe scoute qui s'était réfugiée dans notre étable à l'arrière. À minuit, l'eau a commencé à s'y infiltrer obligeant les scouts à se réfugier dans le fenil. La protection civile et les pompiers ont tenté de leur venir en aide. Mais impossible car la barque s'est retournée. Il a fallu faire appel au voisin avec son bull de 15 tonnes qui a évacué les scouts cinq par cinq dans le bac."

De cette catastrophe, André Ska retient avant tout la solidarité qui s'est très vite activée: « Chapeau à tout le monde! Rien à dire! Nous avons eu des coups de main d'absolument partout. Des gens du village qui se sont entraidés, de notre famille, de nos amis, des autorités communales. On ne peut que formuler des félicitations collectives. »