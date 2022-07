Camping : Herbeumont est la deuxième destination favorite des Ardennes, selon Jet Camp

La Roche (10 campings) et Bouillon (7 campings) apparaissent dans le top des communes ayant le plus de campings, respectivement en 3e place et 5e place.

JetCamp,l'annuaire du camping, a fait des recherches sur les campings en Belgique pour savoir quelle est la meilleure destination de camping belge. "Sur base de 329 campings et de près de 150 000 avis, nous avons déterminé quelles sont les meilleures communes ainsi que les plus communes les plus populaires pour faire du camping en Belgique", indique Jet Camp. " Pour déterminer le top 5 des campings ayant obtenu la meilleur note moyenne des campings en Belgique, nous avons également tenu compte du nombre minimum de campings par commune, quatre en ce cas-ci."

La commune de camping la mieux notée en Belgique est Vresse-sur-Semois, qui compte 6 campings et récolte une note de 8.9 /10. Les 3 communes de camping les mieux notées de la province de Namur sont Vresse-sur-Semois, 8,9, Rochefort, 8, et Yvoir, 7,8. Dans la liste des provinces de camping les plus populaires, la province de Namur est sixième.

En province de Luxembourg, Herbeumont est la deuxième destination favorite des Ardennes, derrière Vresse, avec 8,8. Hotton, Bouillon et Houffalize se classent respectivement 2e, 3e et 5e des communes les mieux notées, avec 8,7, 8,3 et 8,2. La Roche (10 campings) et Bouillon (7 campings) apparaissent dans le top des communes ayant le plus de campings, respectivement en 3e place et 5e place. Le plus grand nombre de campings, à savoir 14, sont situés dans la commune de Bredene, dans la province de Flandre occidentale. La commune de Stavelot est en deuxième position avec 12 campings.

En province de Luxembourg toujours, les 3 communes de camping les mieux notées sont Herbeumont (8,8), Hotton (8,7) et Bouillon (8,3).

L'étude sur les meilleurs emplacements de camping en Belgique est également disponible sur le site : https://www.jetcamp.com/fr/blog/les-meilleures-destinations-de-camping-en-belgique/

Curieux de savoir comment se comportent les campings de Cerfontaine, Dinant ou Viroinval ? Vous trouverez un aperçu avec les dates pour l'ensemble de la Belgique via le lien suivant : https://docs.google.com/spreadsheets/d/10JyFCpxrnfBzjJlYCH-dK4U8LJxM7vuSHERbmyzt62A/edit#gid=1101435362