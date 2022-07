Accueil Régions Luxembourg C’est l’affluence à la base de loisirs du lac de Neufchâteau À Neufchâteau, la base de loisirs située au lac s’est transformée en véritable lieu de détente aquatique depuis le début de l’été. Thibault Léonard ©EDA

Une piscine naturelle a été définie dans le point d'eau via des pontons achetés par la commune. Une structure gonflable appelée Aquapark est également disponible sur le lac pour le plus grand bonheur des vacanciers et des gens de la région. Celle-ci est composée d'un parcours sur eau qui se termine via un toboggan ou une catapulte! Afin de surveiller la foule présente en nombre, deux maîtres-nageurs sont...