300 rainettes vertes relâchées à Marche-en-Famenne

La rainette verte, petite grenouille mesurant de 3 à 6 cm à la peau lisse et verte pomme avec, comme le caméléon, le pouvoir d’homochromie était autrefois répandu dans la plupart des régions de Wallonie. Elle a cependant disparu du sud du pays il y a une trentaine d’années à la suite d’un long déclin. Les causes de sa disparition ont été clairement identifiées. La disparition des mares agricoles, nécessaire pour leur reproduction durant un mois de l’année, au profit des abreuvoirs dans les fermes en fait partie.

Après plusieurs années de préparation et l’obtention de toutes les autorisations légales requises, le pôle Raînne de Natagora lance, avec le soutien actif de nombreux partenaires, un ambitieux programme de réintroduction de la rainette verte en Wallonie.

En collaboration avec d’autres acteurs, Natagora travaille aujourd’hui à sa réintroduction sur quatre sites de nature restaurée particulièrement favorables : trois en Famenne et un en Gaume.

Mi-avril, grâce au soutien des autorités flamandes et avec l'aide de l'association Natuurpunt, des pontes de rainettes ont été collectées dans plusieurs populations florissantes des provinces du Limbourg et d'Anvers. "Ces pontes ont été mises en élevage chez nos partenaires "Le domaine des Grottes de Han" et "Pairi Daiza Foundation" ainsi que chez plusieurs volontaires de Natagora", explique Charles Carels du pôle Raînne de Natagora. "Cet élevage est destiné à assurer aux têtards un taux de survie nettement plus important que s'ils avaient été directement relâchés dans la nature."

"Un taux de réussite exceptionnel a été atteint pour notre échantillon, puisque nous comptons aujourd'hui près de 2.000 individus sains et prêts à être relâchés en milieu naturel", précise-t-on du Domaine des Grottes de Han.

Ce samedi après-midi, après avoir été testées pour s’assurer qu’elles ne sont pas porteuses de pathogènes les premières rainettes vertes a été relâchées dans la nature. Près de 300 individus ont retrouvé la liberté au sein de la réserve naturelle domaniale "Haut-Brûlé", à Marche-en-Famenne. Ce projet de réintroduction se poursuivra encore en 2023 et 2024.