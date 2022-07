UE: la province de Luxembourg éligible à plus d'aide d'État aux grandes entreprises

Le montant maximal des aides d'État qui peuvent être accordées aux grandes entreprises pour leurs investissements locaux pourra atteindre, en province de Luxembourg, 30% des coûts d'investissement admissibles, a indiqué lundi la Commission européenne. "La province de Luxembourg figure parmi les régions les plus défavorisées de l'UE, avec un PIB par habitant inférieur à 75% de la moyenne de l'UE. Elle est donc éligible aux aides en tant que zone 'a', avec une intensité maximale de 30% pour les grandes entreprises", selon la Commission.

Cette dernière a en effet approuvé la nouvelle carte 2022-2027 des aides à finalité régionale pour la Belgique. Ces aides d'État aux entreprises doivent soutenir les investissements de ces dernières dans les régions moins favorisées d'Europe, au regard de la moyenne européenne ou nationale. Il s'agit de les aider à rattraper leur retard et de réduire les disparités en termes de bien-être économique, de revenus et de chômage.

Ailleurs dans le pays, des zones dites "c" avaient été désignées par la Belgique, pour lesquelles les intensités d'aide maximales pour les grandes entreprises peuvent aller de 10 à 15%, en fonction de leur PIB par habitant et de leur taux de chômage. Il s'agit de certaines parties des provinces de Hainaut, Liège, Namur, Brabant wallon, Flandre occidentale et orientale, Limbourg et de la région de Bruxelles-capitale.

Dans toutes ces régions également, les intensités d'aide maximales peuvent être augmentées de 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des entreprises de taille moyenne, et de 20 points de pourcentage pour les investissements des petites entreprises, avec des coûts admissibles ne dépassant pas les 50 millions d'euros.

Le total de ces régions "prédéfinies" par la Belgique ne pouvait couvrir plus de 25,83% de la population du pays.

La Commission avait adopté en avril 2021 de nouvelles lignes directrices sur ces aides, incluant les objectifs du Pacte vert et des stratégies industrielle et numérique de l'UE. Elle a également étendu les possibilités qu'ont les États membres de soutenir les régions confrontées à des défis structurels tels que le dépeuplement ou le caractère frontalier.