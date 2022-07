Une nouvelle espèce de mouche découverte dans la vallée de la Semois !

Une nouvelle espèce de mouche vient d’être découverte en Belgique par l’équipe du LIFE Connexions de Natagora, dans la vallée de la Semois.

Collaborateur scientifique, Wout Opdekamp, parcourt les prairies classées Natura 2000 situées le long de la Semois entre Latour et Florenville pour évaluer leur qualité biologique. Certaines de ces prairies, plutôt humides et installées sur des sols assez pauvres, sont des joyaux de biodiversité. Elles hébergent de nombreuses espèces de plantes caractéristiques dont la scorsonère des prés. C’est autour de cette plante pourvue de fleurs jaunes que Wout, également spécialiste des syrphes, a détecté une petite mouche qu’il ne connait pas.

" Après renseignements et détermination précise, la nouvelle tombe : il s'agit d'Eumerus ruficornis, une espèce que l'on n'avait encore jamais observée en Belgique, endémique d'Europe et dont la larve ne se nourrit que de scorsonère, souligne Natagora dans un communiqué. Ce petit syrphe globalement sombre fait 8 mm de long et se déplace le plus souvent en volant discrètement dans la végétation herbacée."

Cette découverte a d'autant plus d'intérêt que cet "Eumerus" est classé comme espèce en danger dans la Liste rouge des espèces menacées à l'échelle européenne régulièrement mise à jour par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Par la suite, d'autres individus ont été trouvés à proximité, notamment en réserves naturelles.

Pour l'association de protection de la nature Natagora, cette découverte constitue une bonne nouvelle qui permet de légitimer une fois de plus les actions telles que celles entreprises par le LIFE Connexions et LIFE Anthropofens pour sauvegarder et restaurer un patrimoine agricole riche en biodiversité auquel appartiennent ces prairies humides à scorsonères.