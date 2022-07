Trois nouvelles bières à la Brasserie Ardenn’Or

Du changement à la brasserie Centre-Ardenne, connue pour sa production de bières Vaurien. Elle devient la Brasserie Ardenn’Or, du nom de la société de Geert De Paepe, nouveau propriétaire du Château de Grandvoir et développeur du Cap au Vert, et produit trois nouvelles bières.

Le maître-brasseur n'est autre que Vincent Habran de Lahage. "J'ai décroché mon diplôme de biochimiste à Liège, où je me suis formé sur les fermentations, alcooliques et autres, explique-t-il. Dès la fin de mes études, j'ai postulé dans la plus célèbre des brasseries du sud de la province, située dans un Val-d'Or bien connu. J'y ai travaillé vingt ans durant au contrôle de la qualité de la bière trappiste. Puis, par la suite, le contrôle de la qualité du fromage m'a été confié. J'ai intégré l'équipe basée au Château de Grandvoir en 2019."

Audacieuse

Les trois nouvelles bières sont très typées. L'Audacieuse est une bière rafraîchissante, une pils à fermentation haute qui titre à 4,5 %. Ses particularités ? C'est une bière "qui passe bien", à base de malt d'orge belge, de froment et d'avoine français. Sa touche de fraîcheur est liée à l'utilisation d'un houblon alsacien.

Courageuse

La Courageuse ? Une ambrée marquée par des malts caramel et des houblons à houblonnage à cru pour exhausser les parfums de cet ingrédient. Cette bière de caractère titre à 6 %. Elle se différencie par sa petite touche de rondeur caramélisée et ses parfums d’huile essentielle de houblon.

Enfin, la Furieuse est une triple plus forte qui titre à 8 % avec une grosse rondeur en bouche et un caractère amer plus marqué grâce aux houblons de Forêt-Noire.

À terme, la brasserie utilisera ses propres houblons cultivés aux abords du château. Ces bières seront proposées à la dégustation dès ce vendredi à l’Ardenne joyeuse, rendez-vous incontournable des amateurs de produits du terroir à la Foire de Libramont.

N. L.