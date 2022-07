Fourneau Saint-Michel : l’offre est irrecevable

En mars 2021, un appel était lancé afin de confier la gestion du domaine du Fourneau Saint Michel à un opérateur privé dans le cadre d’un marché de concession de service. Une seule offre avait été déposée dans les délais prévus. Elle émanait de l’ASBL Espaces pour Demain-Wallonie; représentée par Isabelle Loodts.

A l’analyse de cette unique offre, il s’avère qu’une des entités proposées pour satisfaire aux exigences de sélection ne peut passer le droit d’accès à la procédure .Par conséquent, en application des dispositions en vigueur, le soumissionnaire ne remplit pas les conditions requises pour accéder à la concession et est exclu de la procédure de sa passation.

La Province tient à préciser que le refus n’est en rien lié au fond du projet transmis, qui n’a pas pu être analysé, mais découle du fait que certaines contraintes administratives et juridiques n’ont pas été rencontrées. Sur base de l’analyse d’Idélux Projets publics, le collège s’est vu contraint de constater la non-recevabilité de l’offre en question. Il s’est engagé à revenir vers le conseil provincial avec de nouvelles pistes.

Implanté au cœur de la Grande Forêt de Saint-Hubert, le Fourneau Saint-Michel offre au visiteur une plongée dans la vie rurale d’autrefois. Le propriétaire du domaine, la Province de Luxembourg, accompagnée par Idélux Projets publics, ambitionne un nouvel essor avec la mise en gestion privée de ce site patrimonial majeur en Wallonie.

La démarche provinciale vise, pour rappel, à développer l’attractivité et la fréquentation du domaine avec un souci de respect de la philosophie du projet créé à l’origine et de son environnement naturel. A cette fin, la stratégie de la province repose sur la mise en place d’une collaboration fructueuse entre les services provinciaux et un exploitant privé professionnel qui devrait être désigné à l’issue de la procédure.