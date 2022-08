Accueil Régions Luxembourg Patience si vous achetez de l’outillage de jardin, il faut parfois un an d’attente ! Depuis le Covid, la pénurie de pièces et de machines se fait sentir dans de nombreux secteurs. Le monde du jardinage n’y échappe pas. Thibault Léonard ©EDA

Vous êtes sans doute nombreux à l'avoir constaté. Ces derniers temps, difficile voire impossible de trouver certains outillages ou pièces de rechange pour les machines de jardin. Robots tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuses, les délais d'attente sont très longs et certains fournisseurs ne voient pas les dates de livraison arrivées. Chez Husqvarna, spécialisé dans les machines de jardinage, l'heure n'est pas aux réjouissances. »C'est très compliqué, souligne Marc Barras de chez Petitjean-Wanlin basé à Carlsbourg.Des machines vendues l'été dernier n'ont pas encore été livrées et il est impossible de savoir quand ce sera possible....