Feu dans un champ à Ruette (Virton) : 5 hectares de céréales partis en fumée

Mercredi en fin d'après-midi, un incendie s'est déclaré dans un champ de céréales, à proximité d’un bois, quartier du Mesnil à Ruette dans la commune de Virton.

Les pompiers de Virton et d’Etalle se sont rendus sur place. Le feu étant limitrophe avec la France, un contingent d’une dizaine de pompiers français est venu compléter le dispositif. En concertation avec un officier Français, deux chantiers ont été créés, l'un limitant l'extension dans les céréales et une partie des résineux et l'autre limitant l'extension vers le bois à proximité déjà impacté.

Lorsque les deux chantiers ont été fixés et l'extension limitée, un "noyage" systématique de toute la zone a été effectué. La gendarmerie française et a police locale étaient sur place. Un agent du DNF a également été prévenu car certains arbres déjà scolytés présentent des signes de faiblesse. Au total, 5 hectares de céréales sont partis en fumée