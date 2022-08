Paliseul : un engin agricole en feu dans un champ à Offagne

L’intervention rapide du cultivateur et des pompiers a permis de limiter les dégâts

Ce jeudi, vers midi, un feu d’engin agricole a été signalé dans un champ de paille, rue de la Grotte à à Offagne (Paliseul).

Les secours sont intervenus avec une autopompe de Paliseul, une citerne de Bertrix et un officier de Libramont.

©Zone de secours Luxembourg

A l’arrivée des pompiers, le tracteur et la bouleuse étaient complètement en feu. Les flammes se propageaient au champ.

L’intervention rapide et combinée des pompiers et du cultivateur, qui à l’aide d’un engin télescopique a raclé les abords de l’incendie pour éviter son extension, a permis de limiter les dégâts à l’engin et à la moitié d’un hectare du champ.