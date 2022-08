Non-respect des restrictions d’eau ? Des sanctions administratives

Que risquent les contrevenants aux mesures de restriction d’usage de l’eau ? Nous avons posé la question à Bernard Jacquemin, échevin à Libramont. Cette commune a, en effet, pris un arrêté de police de restriction de consommation de l’eau de distribution, tout comme Libin, Durbuy, Bouillon, Habay, Saint-Hubert, Léglise, Rochefort et Vresse-sur-Semois dans les provinces de Luxembourg et de Namur. Quatre autres entités sont concernées en Wallonie : Stoumont, Chimay, Theux et Pepinster.

"Les contrevenants s'exposent à des sanctions administratives dont le montant peut varier de 150 à 10 000 € , explique-t-il. Actuellement, aucune sanction n'a encore été appliquée. 95 % des habitants respectent les mesures de restriction. Le contrôle n'est pas simple et ne peut être exercé de manière systématique, mais il est bel et bien effectué."

L'échevin qui fait partie de la cellule " sécheresse" ne cache pas son inquiétude pour la suite. "La sécheresse risque de se prolonger et les réserves en eau diminuent. La situation est plus préoccupante qu'en 2020 car elle intervient avec quinze jours d'avance. Il y a deux ans, nous avions été contraints d'acheter de l'eau dans d'autres communes, notamment à Bastogne, pour ravitailler nos réservoirs. Or, les transports d'eau, facturés à 35 euros le m3, coûtent chers à la commune."

Réservoirs ravitaillés mais pas d'arrêté de police

Dans les communes de Vielsalm, Houffalize et Beauraing (et Jalhay en province de Liège), dont le réseau est géré par la Société Wallonne des Eaux, les réservoirs sont déjà ravitaillés par des camions-citernes depuis quelques jours.

Un appel a été lancé aux communes pour qu'elles veillent à limiter la consommation en eau. Les bourgmestres n’ont pas (encore) pris d’arrêté mais recommandent vivement aux habitants d’utiliser l’eau de la distribution uniquement pour les besoins essentiels. L’arrosage des pelouses, le nettoyage des trottoirs et des voitures de même que le remplissage des piscines est déconseillé mais pas interdit.