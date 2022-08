Marche-en-Famenne accueille les Estivades

Marche-en-Famenne accueille jusqu’au 12 août la 12e édition des Estivades, le festival international de création théâtrale organisé par le Studio théâtre de Liège. Les troupes viennent du Québec, d’Espagne, du Maroc ou encore d’Italie.

"Tous les trois ans, près de 300 comédiens amateurs, techniciens posent leurs valises dans la capitale de la Famenne pour une semaine placée sous le signe des rencontres et, bien évidemment, de la création, précise un organisateur. Des délégations d'autres pays se retrouvent également, ainsi que les membres du Conseil International des Fédérations de Théâtre amateur de culture latine."

Un thème est choisi - bulles, en l’occurrence pour cette édition - et les différentes troupes créent chacune un spectacle autour de celui-ci. Une belle occasion de faire parler l’imagination, d’explorer les cultures de chaque pays… Le festival encourage aussi l’écriture théâtrale. Le barrage de la langue est bien souvent vite dépassé par le côté haut en couleurs et très visuel des spectacles, accessibles à tout le monde.

Tous les spectacles se déroulent à la Maison de la culture Famenne-Ardenne, à 20 h, et au Studio à 15 h. L’entrée est gratuite. Le festival sort également des murs de ces deux salles. Chaque soir, aux environs de 22h, les troupes proposent au grand public des animations dans le centre-ville, entre folklore, musique, produits du terroir, costumes nationaux… La culture est vraiment partout dans le centre de Marche.

Pour la Ville, qui soutient Les Estivades depuis de nombreuses éditions, il s'agit d'un événement culturel majeur : "C'est une manifestation extraordinaire et la qualité est toujours au rendez-vous. Le théâtre amateur est le berceau du théâtre dit professionnel et permet à des personnes d'entrer dans la peau d'autres personnages et d'oublier la quotidienneté, ses tracas… Pour le public, c'est la découverte de spectacles avec un brassage de cultures, d'idées…", souligne le bourgmestre, André Bouchat.