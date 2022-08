Quarante montgolfières aux Hottolfiades du 26 au 28 août

Les Hottolfiades existent depuis plus de 20 ans et sont considérées comme un évènement majeur pour la province de Luxembourg.

Quarante montgolfières venant de Belgique, de France, du Luxembourg et de Suisse se sont donné rendez-vous à Hotton sur l’île de l’oneux du 26 au 28 août 2022.

A l’occasion de cet événement, il sera possible d’assister aux préparatifs et au décollage de ces ballons à air chaud durant les trois jours du week-end. « Elles envahiront le ciel de la Famenne chaque matin au lever du soleil (+/- 6h30), et une seconde fois en fin d'après-midi (+/-18h30). L'accès à la plaine de l’oneux est entièrement gratuit et de nombreuses animations sont prévues durant les trois jours avec entre autres des animations pour petits et grands avec des jeux en bois, châteaux gonflables, grimages, aéromodélismes, mini ballon avec envol des doudous et bien sûr le festival BD de bulles en bulles », indique l’organisation.

Ceux qui le souhaitent pourront également s’offrir un baptême de l'air en ballon à air chaud (sur réservation uniquement). « Vivre un vol est toute une aventure à laquelle le pilote vous invite à prendre part. Préparation de l’aérostat, aménagement de la nacelle, test des instruments de bord, gonflement de l’enveloppe, consignes de sécurité, contact météo. Ensuite, vous embarquerez pour +/- une heure de vol, entouré de dizaines d'autres ballons, au-dessus des paysages du géo Park Famenne-Ardenne.

Organisée par une poignée de bénévoles passionnés de vol en montgolfière et en partenariat avec le syndicat d'initiative de Hotton, les Hottolfiades existent depuis plus de 20 ans et sont considérées comme un événement majeur pour la province de Luxembourg.

Pour toute réservation : https://hottolfiades.com/boutique-des-hottolfiades/