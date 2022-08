Neufchâteau : première édition du Chest'Music Festival le 14 août

La gastronomie se mettra au service de la musique avec au menu Florent Brack, Môtch, Davon Stage et Elysiane

Les restaurants la Stradella et le Tchesté, commerçants de Neufchâteau, en association avec la ville, organisent la première édition du Chest’Music Festival.

Le dimanche 14 août, la veille de jour férié, le Chest’Music Festival aura lieu à partir de 15 h, sur le site extérieur du hall sportif des Tanneries de Neufchâteau. Un événement qui se veut familial, convivial et accessible. L’entrée au festival sera entièrement gratuite.

"Le programme musical de tous genres mettra en avant un ensemble de groupes et d'artistes de notre région, de Florent Brack à Elysiane , dont l'un des membres est originaire d'Ebly, en passant par Môtch et Davon Stage souligne un organisateur. Nous avons également le souhait de mettre en lumière de jeunes artistes, et cette année, nous aurons Emma, 17 ans avec son piano qui nous partagera quelques uns de ses coups de coeur en version cover."

L’événement se terminera par une animation musicale en fin de soirée sur le thème des années 80. Pour se restaurer avant, pendant et après les concerts, la Stradella et le Tchesté mettront les petits plats dans les grands pour servir leurs meilleures recettes.

Burgers, pizzas, il y en aura pour tous les gouts. Vous aurez également la possibilité de réserver une table pour savourer votre repas aux numéros suivants : 061/51.33.52 (la Stradella) ou le 061/46.95.09 (le Tchesté).

Enfin, un chalet à bières spéciales et cocktails sera également de la partie ainsi qu'un chapiteau pour tous les temps.