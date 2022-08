"Sortons du bois ", un escape game original à Libramont

Un bâtiment en bois trône, depuis le mois de juin, sur la place communale de Libramont. Cette construction éphémère intrigue les passants. " Il s'agit de l'escape game Sortons du bois, explique Florence Béra, chargée de mission au groupe d'action locale Nov'Ardenne. Il est né d'une collaboration entre notre groupe d'action locale et Ressources Naturelles et Développement. Il était autrefois installé à Saint-Hubert et vient de rejoindre ses nouveaux quartiers."

L'objectif ? "Cet espace a été conçu pour faire connaître les entreprises de la filière bois, poursuit-elle. Une vingtaine d'acteurs locaux de cette filière ont participé à sa conception et y sont représentés. Ils expliquent les particularités de leur métier sur des panneaux illustrés de photos."

Ainsi, l’escape game est une occasion originale de découvrir ces différents métiers de manière ludique. Une fois dans la cabane du sorcier Ingvar, les participants doivent résoudre les énigmes pour passer d’une pièce à l’autre et trouvez un remède au fléau qui sévit dans la région.

La structure en bois est composée de quatre pièces dont il faut trouver la sortie en résolvant des énigmes variées. Elle est destinée aussi bien aux ados qui souhaitent apprendre en s’amusant qu’aux adultes qui veulent vivre une expérience unique. Cette initiative originale est financée par les communes de Libin, Libramont et Saint-Hubert.

En pratique ? L'escape game est ouvert, aux groupes de maximum huit personnes, sur réservation du lundi au vendredi tout l'été de 9h à 17h (dernière entrée à 16h00). Les réservations se font sur le site https://rnd2.reservio.com/ La date de clôture n'a pas encore été fixée. Il est probable qu'il reste à Libramont jusqu'aux fêtes de fin d'année.