Les feux d’artifice et les feux en plein air sont interdits en province de Luxembourg

Le gouverneur a pris, ce mardi, un arrêté de police limitant l’allumage et l’utilisation du feu sur l’ensemble du territoire de la province de Luxembourg.

Olivier Schmitz explique dans un communiqué qu'il a pris cette décision " vu la sécheresse de ces dernières semaines et les prévisions météorologiques de ces prochains jours, à savoir vague de chaleur et vent modéré, et l'évolution défavorable des indices de sécheresse émis par l'IRM."

A daté de ce 9 août, il est, dès lors, interdit d’allumer un feu en plein air sur l’ensemble du territoire provincial. Des dérogations sont toutefois prévues si un certain nombre de conditions cumulatives sont respectées.

Les barbecues organisés dans les cours, jardins privés et les aires réservées à cet effet, de même que les feux de cuisson des camps des mouvements de jeunesse ne sont pas visés par cette interdiction. Cependant, ils doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une personne majeure.

En bordure des bois, champs, végétations et broussailles sèches, il est interdit de jeter ou d’abandonner des objets en combustion (ex : mégots de cigarette) ainsi que des tessons de bouteilles.

Les tirs des feux d’artifice sont également interdits sauf si le bourgmestre donne une autorisation sur base d’une analyse de risques réalisée au niveau local. L’interdiction vise également l’usage des "désherbeurs" thermiques.