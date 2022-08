Sécheresse : deux nouvelles communes limitent la consommation d’eau

Les bourgmestres de Tellin et de Bertogne ont pris un arrêté de police

Deux nouvelles communes ont pris des mesures de restriction de l’eau de distribution en Wallonie. Il s’agit de Tellin et de Bertogne, en province de Luxembourg.

Pour rappel, dans les provinces de Namur et de Luxembourg, un arrêté de police a déjà été pris à Libin, Libramont, Durbuy, Bouillon, Habay, Saint-Hubert, Léglise, Rochefort et Vresse-sur-Semois. Quatre autres entités sont concernées : Stoumont, Chimay, Theux et Pepinster.

Dans ces 15 communes, il est interdit d’utiliser l’eau courante pour un usage non lié à des besoins essentiels, comme l’arrosage des pelouses, le lavage des véhicules, le nettoyage des trottoirs et le remplissage des piscines.

Le bourgmestre de Bertogne, Jean-Marc Franco précise que jusqu’au 30 septembre, l’arrosage des jardinières et des potagers reste autorisé mais uniquement en dehors des périodes d’ensoleillement.