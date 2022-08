Des déviations ont été mises en place à la sortie Habay et via la Nationale 4 à Arlon

Accident sur la E 411 entre Habay et Rulles : l’autoroute bloquée dans le sens Luxembourg-Namur

Ce mercredi vers 13 h 30, un accident s’est produit sur l'autoroute E411 entre Habay et Rulles à hauteur de Houdemont en direction de Namur.

Deux camions ont été impliqués. L’un d’eux transporte de l’azote. La chaussée a été fermée et des déviations ont été mises en place à hauteur de la sortie Habay et via la Nationale 4 à partir de la sortie 31 (Arlon).

Les services de police se sont rendus sur place et indiquent que ce village d'Habay risque un gros encombrement.

" Si vous avez la possibilité d'éviter la E 411, faites-le, afin d'éviter au maximum des bouchons sur l'autoroute par cette chaleur", indique la police locale sur les réseaux sociaux.

A 14 h, l'autoroute était complètement bloquée dans le sens Luxembourg-Namur. Il y avait 4 km de bouchon.