Un champ de blé de plus d’un hectare incendié à Flamierge (Bertogne)

Les pompiers de la zone de secours Luxembourg ont été mis à rude épreuve ces derniers jours en raison de la sécheresse. Mercredi, alors qu’une reprise de feu était signalée à Vaux-sur-Sûre, où la veille une dizaine d’hectares étaient partis en fumée dans une réserve naturelle, ils ont été appelés à quatre autres reprises au cours de la journée à la suite de départs de feu.

©Zone de secours Luxembourg

Vers midi, les étincelles provenant d’un véhicule en panne, sur la bande d’arrêt d’urgence de la E 411 entre les sorties Rulles et Léglise, en direction de Bruxelles, ont provoqué un feu de broussailles sur le talus bordant l’autoroute. Sous l’effet du vent ce feu a rapidement pris de l’ampleur. Environ 6 000 m2 ont été brûlés.

©Zone de secours Luxembourg

Vers 15 h, un feu de broussailles se propageant à une sapinière a été signalé à Saint-Médard. Une autopompe de Bertrix et une citerne de Neufchâteau ont été envoyés sur place avec un officier de Libramont. Le feu a été rapidement maîtrisé à l'aide de deux lances basse pression. Environ 200 m² de végétation ont été brûlés. La cause est inconnue.

©Zone de secours Luxembourg

A 16h45, un feu de tracteur a été signalé sur la N 826 en direction de Saint-Ode. Un officier de Libramont s’est rendu sur place avec une autopompe de Saint-Hubert, une citerne de Libramont et du balisage de bastogne. Les propriétaires ont réussi à détacher le chargement de foin et sont parvenus à maitriser l'incendie avec plusieurs extincteurs à poudre. Une fuite a été découverte sous le réservoir et un bac de rétention de 100 litres a été utilisé. Cet incendie est dû à un court-circuit ou à une surchauffe.

A 18 h 10, un feu de broussailles a été signalé rue de la Hesse à Flamièrge (Bertogne). Les pompiers de Bastogne sont intervenus avec un officier de Libramont et un renfort de Marche. A l’arrivée des secours, un champ de blé d'environ 1,5 Ha était en feu. Des agriculteurs ont réussi à limiter la propagation au reste du champ.