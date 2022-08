Trois feux de grande ampleur à Daverdisse, Engreux et Battincourt

De nouveaux départs de feu ont été signalés jeudi en fin de journée. La soirée a été chargée pour les pompiers de la zone de secours Luxembourg.

Peu avant 17 h, dans la commune de Daverdisse, chemin de Wellin, entre Gembes et Haut Fays, un engin agricole a pris feu. Les flammes se sont propagées à une prairie moissonnée et aux boules de paille sur environ 3 hectares. Une sapinière de 5 ares a également été touchée. Les pompiers de Paliseul et de Bouillon sont intervenus avec un renfort de la zone Dinaphi.

Vers 19 h 30, un feu de sapinière a été signalé à Engreux. Le site étant difficile d’accès, les pompiers ont utilisé quatre lances de 25 sur les quatre côtés. Deux tronçonneuses ont été employées pour ouvrir un passage vers l’intérieur et éteindre des souches et du bois mort en feu. Environ 50 ares sont partis en fumée.

Vers 20 h 50, un feu de broussailles a été signalé dans les champs à proximité de la rue de la Comtesse à Battincourt (Aubange) en face de la grotte et du cimetière. Si à l’appel, il était question de 50 m2, sur place les pompiers ont constaté que le feu s’était propagé à des tas de troncs coupés, entreposés à proximité d'une zone boisée.

Le feu s’est finalement propagé rapidement de tas en tas jusqu'à atteindre une surface de 1 ha. D’importants moyens ont été engagés dont deux pompes "feu de forêts" et quatre citernes. Des pompiers de quatre postes – Aubange, Arlon, Virton et Neufchâteau – ainsi que le bourgmestre d’Aubange se sont rendus sur place. Une surveillance du site a été assurée jusqu’à ce vendredi à 6 h du matin.