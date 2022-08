Erezée : l’Indian Head de retour à Hazeilles du 19 au 21 août

L’Indian Head, un club de collectionneur, baptisé ainsi en hommage aux soldats de la 2ème Division d'infanterie américaine, sera de retour, du 19 au 21 août à Hazeilles (Erezée). Il proposera, avec d’autres groupes de collectionneurs, une reconstitution de l'époque 44-45 : un vrai musée vivant où tout le monde est chaleureusement convié.

Durant l'hiver 44-45, la région d'Erezée fut le théâtre d'évènements tragiques qui verront finalement la libération des Ardennes par les troupes américaines aidées par des unités anglaises et l'appui de la population locale.



L'Histoire, apanage du passé, qui pour cette raison semble parfois sombrer lentement dans la torpeur de l'oubli, sera réveillée, le temps d'un week-end, par de véritables gardiens de la mémoire.



Qu'est ce qui pousse ces hommes et ces femmes de tous âges et de tous milieux à vouloir se réunir, avec tant de passion, dans de telles activités ? Vous le découvrirez dans le petit village de Hazeilles, où seront déployés un grand nombre de matériels et de véhicules militaires vétérans aussi typiques qu'impressionnants. Le décor du passé sera reconstitué avec tout ce qu'il faut pour ressembler à un cantonnement de GI's. Accès gratuit.