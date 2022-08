Incendie d'un bâtiment à Paliseul, la piste criminelle confirmée

Dimanche en soirée, l'auteur a été identifié et privé de liberté.

Un incendie s'est déclaré dimanche matin dans une habitation de Paliseul, indique le parquet du Luxembourg. Plusieurs personnes ont dû être évacuées.L'incendie s'est déclaré dans un immeuble de la rue du Chaffour, à Paliseul. Une personne habitait sur place. On ne déplore pas de blessé, mais plusieurs habitations ont dû être évacuées par mesure de sécurité, rapporte le bourgmestre, Philippe Léonard. Les pompiers de Paliseul et Bouillon sont intervenus sur place. Le parquet a mandaté le laboratoire sur les lieux pour déterminer les causes exactes du sinistre.

Dimanche en soirée, l'auteur a été identifié et privé de liberté. Il s'agit d'une personne bien connue des autorités judiciaires locales. Le suspect aurait lancé des loques enflammées sur le bâtiment. Il sera déféré devant le juge d'instruction prochainement.