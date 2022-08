Interdiction de traverser la forêt d’Anlier... sur certaines voiries

Les bourgmestres d’Attert et d’Habay ont pris un arrêté de police. Ils n'ont pas été suivis par Fauvillers, Léglise et Martelange

Le vendredi 12 août, Axelle Dierstein, cheffe du cantonnement du DNF d’Habay, demandait aux bourgmestres des communes concernées de suspendre la circulation automobile sur les routes qui traversent la forêt d’Anlier afin de limiter les risques d’incendie en période de sécheresse.

Le jour-même, Josy Arens, bourgmestre d’Attert prenait un arrêté pour interdire à " toute personne", excepté les exploitants, chasseurs, gestionnaires et agents du DNF, la traversée de la forêt au départ d’Heinstert, rue de l’Ermitage, sur la Nationale 867 en direction de Vlessart.

" Les véhicules à moteur mais aussi les promeneurs et les cyclistes ne peuvent plus emprunter ce tronçon, précise-t-il. Le sol est très sec et il suffit de peu de chose pour qu'un incendie se déclare. Cet arrêté n'est pas limité dans le temps. Il sera levé dès que les conditions météo le permettront."

Le bourgmestre d’Habay, Serge Bodeux, a, lui aussi, pris un arrêté de police mais, dans ce cas, certaines routes sont fermées à la circulation des véhicules à moteur thermique et électrique ainsi qu’aux chevaux ferrés. Les piétons et les cyclistes ne sont pas visés par l’interdiction. Certaines voiries ont été barrées, à partir de la chapelle Bonhomme, de l’étang des Champs Gillot et d’Habay-la-Vieille ains que de la N 861 jusqu’à Anlier.

Reste que les bourgmestres de Fauvillers, Martelange et Léglise n'ont encore rien signé. Les tronçons situés sur leur territoire communal ne sont donc pas fermés. " Il a plu pendant la nuit et je temporise, explique Francis Demasy, bourgmestre de Léglise. J'ai décidé d'attendre. Je verrai s'il est nécessaire de prendre un arrêté dans deux ou trois jours." Nicolas Stilmant et Daniel Waty partagent cette analyse.

Au DNF, Florian Naisse, chef du cantonnement d'Arlon, souligne que, dans ce contexte, il n'est pas simple de s'y retrouver. "La route Habay-Martelange n'est, qu'en partie, fermée , souligne-t-il. Même chose pour le tronçon Habay-Vlessart qui reste accessible côté commune de Léglise. Une réunion devrait avoir lieu dans les prochains jours."