Neufchâteau : ils ont escroqué les personnes âgées !

Le parquet général a requis des peines allant jusqu'à trois ans de prison ferme devant la cour d'appel de Liège à l'encontre de Sébastien, Paul et Fouad, trois ressortissants français qui doivent répondre d'avoir commis une dizaine d'escroqueries dites "du rétroviseur."

Les intéressés ont écumé toute la région de Neufchâteau en se rendant sur les parkings des grandes surfaces. Ils ciblaient les personnes âgées. Les malfrats ont principalement utilisé deux méthodes. La première consistait à faire croire à la personne qu’elle avait heurté le véhicule des escrocs.

Ces derniers faisaient alors mine d’appeler leur assureur, un complice, qui déclarait qu’il valait mieux verser de l’argent en liquide plutôt qu’un constat. Les malfrats suivaient alors la victime jusqu’à son domicile pour y voler, ou jusqu’à la banque où les victimes allaient retirer l’argent. La seconde méthode a été utilisée notamment sur un couple de nonagénaires le 17 septembre 2020, à Bertrix. Le couple s’est rendu sur le parking d’un supermarché. Les malfrats l’a repéré. Ils ont crevé les pneus de la voiture et se sont emparés de leurs papiers d’assurance. Ils se sont ensuite rendus au domicile des victimes et y ont volé des bijoux, mais aussi de l’argent liquide pour un total de près de 45 000 euros !

Lorsque les victimes sont péniblement arrivées chez elles plus de deux heures plus tard, elles ont découvert qu’on leur avait volé énormément de biens et d’argent en liquide. Un homme de Bastogne a quant à lui été délesté de 3 500 euros par les auteurs qui lui ont fait croire qu’il avait accroché leur voiture. Un des prévenus est en aveux complets tandis que les deux autres nient totalement les faits. En instance, le tribunal avait condamné Sébastien à trois ans de prison ferme et ses complices à trente mois de prison avec sursis probatoire partiel. Le parquet s’est opposé à ce sursis probatoire puisque les prévenus habitent en France et qu’elle serait difficilement applicable. Les avocats ont plaidé l’acquittement pour certains faits ou du sursis. La cour devrait rendre son arrêt en septembre prochain.