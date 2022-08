Virton : plusieurs rixes ont éclaté dans le centre-ville, ce mardi soir

La zone de police de Gaume n’a pas chômé, ce mardi soir. Les policiers ont reçu une dizaine d’appels pour diverses rixes entre plusieurs personnes qui traînent régulièrement dans les rues virtonnaises.

La première altercation s’est passée vers 19h00 au carrefour entre la rue Charles Magnette et l’Avenue Bouvier. Un homme a même été blessé à la tête. Durant toute la soirée, ces mêmes personnes se sont croisées et recroisées. À chaque fois, des noms d’oiseaux ont fusé et des coups ont été échangés.

La dernière altercation recensée a été signalée vers 2h00 du matin. Toujours, visiblement, pour les mêmes individus. Des P.V. pour plusieurs faits, notamment des coups et blessures, ont été rédigés à l’encontre des auteurs. Certaines bagarres ont été filmées par les nouvelles caméras de surveillance installées récemment.